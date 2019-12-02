تغطية اكتتاب "أرامكو" بنسبة 201% حتى أمس .. والمؤسسات 228%

أعلنت كل من "سامبا كابيتال" و"الأهلي كابيتال" و"إتش إس بي سي العربية السعودية"، بصفتهم المستشارين الماليين والمنسقين الرئيسيين لطرح شركة أرامكو السعودية، عن نتائج الإقبال لشريحة المؤسسات للأيام الخمسة عشر الأولى للطرح العام الأولي لـلشركة، حيث بلغت طلبات المشاركة 144.16 مليار ريال سعودي، بلغ اجماليها 4.55 مليار سهما.

وكان الأفراد قد إكتتبوا في 1.48 مليار سهم، عبر ضخ 47.4 مليار ريال، ليبغ إجمالي الأموال المجمعة من الطرح حتى الأن، نحو 191.6 مليار ريال لطلب ست مليارات سهم.

وعليه تبلغ نسبة التغطية للطرح إجمالا حتى أمس ، نحو 201 في المائة، بنسبة 228 في المائة للمؤسسات، و148 في المائة للأفراد.

وتستمر فترة عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات المكتتبة حتى يوم الأربعاء 7 ربيع الآخر 1441هـ (الموافق 4 ديسمبر 2019م) حتى الساعة 17:00 بتوقيت المملكة.

فيما انتهت فترة اكتتاب الأفراد في 28 نوفمبر الماضي.

طرح "أرامكو"

وطرحت شركة أرامكو السعودية 1.5 في المائة (ثلاثة مليارات سهم) من أسهمها للاكتتاب العام، 0.5 في المائة (مليار سهم) كحد أقصى سيتم تخصيصها للأفراد، والحصة المتبقية ستخصص للمؤسسات.

وبدأت فترة اكتتاب الشركة للأفراد والمؤسسات معا من 17 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، وانتهت في 28 من الشهر ذاته للأفراد، فيما تنتهي 4 كانون الأول (ديسمبر) المقبل للمؤسسات.

ويبلغ عدد أسهم الشركة 200 مليار سهم، برأسمال 60 مليار ريال، دون قيمة أسمية.

وسيتم إعلان السعر النهائي للطرح وتخصيص الأسهم النهائي للمؤسسات والأفراد المكتتبين في 5 كانون الأول (ديسمبر) المقبل.

وسيتم رد فائض الاكتتاب -إن وجد- في موعد أقصاه 12 كانون الأول (ديسمبر) 2019. وسيتم تحديد عدد الأسهم المطروحة وسعر الاكتتاب النهائي بعد فترة بناء سجل الأوامر.