معرض فني بعنوان "زقاق الضوء" للمهندس الهولندي سيرج شوميكر في لوغانو، سويسرا، وهو عبارة عن شارع ضيق ممتلأ بآلاف الأضواء."إ.ب.أ"
أحداث في صور
- 166.3 مليار ريال حصيلة اكتتاب الأفراد والمؤسسات في «أرامكو» خلال 12 يوما
- اكتتاب «أرامكو» ينعكس على أرباح المصارف السعودية للربع الرابع.. 11 خدمة تعزز العوائد
- علامات تدل على أنك تشرب ماء أكثر من اللازم
- بعد معاناة 10 سنوات.."أسمن" رجل في العالم يمشي مجددا
- اليوم.. بدء تنفيذ اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد
- دعاوى مرضى السرطان تهوي بأسهم شركة باير الألمانية 40 %
- إنفاق الموظفين الدوليين في جنيف يلامس 6.3 مليار دولار سنويا
- تركيا.. تراجع الصادرات وارتفاع كبير في الواردات
- الكشف عن أكبر خبيئة آدمية منذ أكثر من قرن في الأقصر.. تضم 30 تابوتا
- «دايملر» تشطب 10 آلاف وظيفة لتوفير 5.4 مليار دولار
أضف تعليق