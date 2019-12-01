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أحداث في صور

"زقاق الضوء"

«الاقتصادية» من الرياض

معرض فني بعنوان "زقاق الضوء" للمهندس الهولندي سيرج شوميكر في لوغانو، سويسرا، وهو عبارة عن شارع ضيق ممتلأ بآلاف الأضواء."إ.ب.أ"

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