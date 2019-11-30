166.3 مليار ريال حصيلة اكتتاب الأفراد والمؤسسات في «أرامكو» خلال 12 يوما

بلغت قيمة الأموال المجمعة في اكتتاب شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو" للأفراد والمؤسسات خلال 12 يوما نحو 166.275 مليار ريال، بمتوسط يومي 13.856 مليار ريال.

ووفقا لـبيانات "سامبا كابيتـــــال" و"الأهــــــلي كابيتال" و"إتش إس بي سي" العربية السعودية، بصفتهم المستشارين الماليين والمنسقين الرئيسين، وهيئة السوق المالية، بلغت نسبة التغطية خلال الفترة 173 في المائة لقيمة الطرح المتوقع لأسهم الشركة البالغ 96 مليار ريال، عند الحد الأعلى لسعر الاكتتاب البالغ 32 ريالا لكل سهم.

وغطى الأفراد الأسهم المخصصة لهم بنسبة 148.2 في المائة، بقيمة أموال مجمعة 47.412 مليار ريال لنحو 1.48 مليار سهم، في حين بلغت قيمة الأسهم المخصصة لهم نحو 32 مليار ريال.

أما المؤسسات، فبلغت قيمة الأموال المجمعة نحو 118.86 مليار ريال، في حين تقدر قيمة الأسهم المخصصة لهم بحسب الحد الأعلى من سعر الاكتتاب بنحو 64 مليار ريال.

بذلك تبلغ نسبة تغطية المؤسسات لقيمة الأسهم المخصصة لها عند الحد الأعلى لسعر السهم 185.7 في المائة، علما بأن فترة اكتتاب شريحتها تستمر حتى الساعة الخامسة مساء يوم الأربعاء 4 ديسمبر.



حصيلة المؤسسات

جاءت الشركات السعودية التي تشمل الشركات المدرجة، الشركات الخاصة، شركات التأمين والأشخاص المرخص لهم، الأكثر من حيث قيمة الأموال المجمعة من قبل المؤسسات، إذ ضخوا نحو 64.186 مليار ريال مشكلة نحو 54 في المائة من قيمة الأموال المجمعة للمؤسسات حتى نهاية اليوم الـ12 من الاكتتاب.

حل بعدهم "الصناديق العامة والخاصة والصناديق المدارة من قبل الأشخاص المرخص لهم" بقيمة 28.646 مليار ريال، تشكل 24.1 في المائة من قيمة الأموال المجمعة من قبل المؤسسات.

وفي الترتيب الثالث، جاءت "المؤسسات الحكومية السعودية" بضخ 13.194 مليار ريال تشكل 11.1 في المائة من قيمة الأموال المجمعة من قبل المؤسسات.

رابعــــــــــــــا "المستثمرون غير السعوديين" ويشمل المستثمرين الخليجيين، المستثمرين الأجانب المؤهلين والمستثمرين غير المقيمين من خلال اتفاقية مبادلة مبرمة، بضخ 12.481 مليار ريال تشكل نحو 10.5 في المائة من قيمة الأموال المجمعة من اكتتاب المؤسسات.

في الترتيب الخامس والأخير، "المستثمرون الآخرون" بقيمة أسهم اكتتب بها 357 مليون ريال، تشكل 0.3 في المائة من قيمة الأموال المجمعة من قبل المؤسسات حتى نهاية اليوم الـ12 من اكتتاب "أرامكو".



الأموال المجمعة للأفراد

فاقت قيمة الأموال المجمعة من قبل الأفراد في اكتتاب أسهم شركة أرامكو، قيمة الأموال المجمعة من الاكتتابات التي حصلت في سوق الأسهم السعودية خلال آخر أربعة أعوام مجتمعة "2018 و2017 و2016 و2015" بنسبة 384 في المائة "أربعة أضعاف".

وبلغت قيمة الأموال المجمعة في آخر أربعة أعوام 9.8 مليار ريال، في حين بلغت قيمة الأموال المجمعة من قبل الأفراد في اكتتاب أرامكو نحو 47.41 مليار ريال.

وفيما يتعلق بعدد الأفراد المكتتبين في أسهم أرامكو، بلغ نحو 4.91 مليون فرد، ويعد ذلك أكبر من عدد الأفراد المكتتبين في سوق الأسهم السعودية في آخر ثلاثة أعوام مجتمعة "2018 و2017 و2016".

وبلغ عدد الأفراد المكتتبين في سوق الأسهم السعودية خلال آخر ثلاثة أعوام مجتمعة نحو 1.65 مليون فرد، مقابل 4.91 مليون فرد مكتتب في أسهم شركة أرامكو.

بذلك فإن عدد الأفراد المكتتبين في أسهم شركة "أرامكو" يفوق عدد الأفراد المكتتبين في سوق الأسهم السعودية خلال ثلاثة أعوام، بنسبة 197 في المائة.

وطرحت شركة أرامكو 1.5 في المائة "ثلاثة مليارات سهم" من أسهمها للاكتتاب العام، 0.5 في المائة "مليار سهم" كحد أقصى سيتم تخصيصها للأفراد، والحصة المتبقية ستخصص للمؤسسات.

ويبلغ عدد أسهم الشركة 200 مليار سهم، برأسمال 60 مليار ريال، دون قيمة اسمية.

وسيتم إعلان السعر النهائي للطرح وتخصيص الأسهم النهائي للمؤسسات والأفراد المكتتبين في 5 كانون الأول (ديسمبر) المقبل.

وسيتم رد فائض الاكتتاب "إن وجد" في موعد أقصاه 12 كانون الأول (ديسمبر) 2019. وسيتم تحديد عدد الأسهم المطروحة وسعر الاكتتاب النهائي بعد فترة بناء سجل الأوامر.