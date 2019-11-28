أمير الجوف ووزير الإسكان يتفقدان 800 فيلا جاهزة و6 آلاف أرض مجانية

تفقّد الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف اليوم، يرافقه وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، عددًا من المشاريع السكنية ومخططات الأراضي المجانية في منطقة الجوف، وأطّلع على سير العمل فيها، وذلك قبل تسليمها للمواطنين المستفيدين من برنامج "سكني"في منطقة الجوف, كما زار أمير المنطقة ووزير الإسكان عددًا من المستفيدين في مشروع إسكان سكاكا.

وتشمل منطقة الجوف 10 مخططات توفّر 6356 أرضاً مجانية، بينها 7 مخططات توفّر 3,559 أرضًا مطوّرة وتحت التطوير، و3 مخططات مكتملة التصميم ويجري طرحها وتوفر 2456 أرضًا مجانية، إضافة إلى 3 مشاربع للوحدات السكنية الجاهرة تتوزع على سكاكا 1 بعدد 294 وحدة، وسكاكا 2 بعدد 241 وحدة، والقريات بعدد 255 وحدة سكنية.

وبحسب "واس" زار أمير المنطقة مشروع "إسكان سكاكا 1" الذي يوفّر 294 وحدة سكنية جاهزة من نوع فيلا، روعي في تصميمه وتنفيذه توفير بيئة سكنية متكاملة الخدمات والمرافق والبنية التحتية، كما زار مخطط الورود في سكاكا والذي يوفر 240 قطعة أرض مجانية، على مساحة إجمالية للمشروع تقارب 260 ألف متر مربع.

وأشاد بتنفيذ المشاريع وبتصاميمها التي تلائم متطلبات الأسرة السعودية، مثمّنًا دور وزارة الإسكان في توفير مختلف الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي تسهم في تسهيل تملّك المواطنين للمسكن وفقًا لرغباتهم وقدراتهم.

بدوره شدّد وزير الإسكان خلال زيارته لمشاريع منطقة الجوف على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية لاستكمال كافة الأعمال، وضرورة تطبيق أعلى معايير الجودة لتوفير خيارات سكنية متنوعة تلبّي تطلّعات المواطنين وتتناسب مع رغباتهم، منوّهاً إلى حرص الوزارة على توفير مختلف الخيارات والحلول السكنية والتمويلية التي تسهم في تمكين المواطنين من التملّك السكني وفقاً لأهداف برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030م- مع مراعاة الرغبات المختلقة والتي تشمل الوحدات السكنية الجاهزة أو تحت الإنشاء أو الأراضي المجانية أو الحصول على القروض العقارية المدعومة لخياري البناء الذاتي وشراء الوحدات الجاهزة.

يذكر أن برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان، قد أطلق عدة مشاريع سكنية ومخططات للأراضي المجانية، وذلك في إطار حرص الوزارة على توفير مختلف الخيارات التي تلبّي تطلّعات المواطنين وتتناسب مع قدراتهم، فيما يأتي ذلك إلى جانب الخيارات السكنية الأخرى مثل القرض العقاري المدعوم للبناء الذاتي، وشراء وحدة جاهزة من السوق، وخيار دعم القرض القائم، في حين أتاحت الوزارة عددًا من الخِدْمات، إضافة إلى الخيارات السكنية المتنوعة، تشمل خدمة المستشار العقاري والقرض الإضافي الحسن للعسكريين في الخدمة، ومبادرة القروض العقارية للذين تجاوزوا 50 عامًا، ودعم ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، إلى جانب خدمة الحجز الإلكتروني والاستحقاق الفوري عبر بوابة "سكني" الإلكترونية، وكذلك مركز عناية المستفيد للرد على الاستفسارات من خلال الرقم الموحد 199090.

كما التقى الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه اليوم، بوزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، يرافقه الأمير سعود بن طلال بن بدر بن عبد العزيز المستشار والمشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع وعدد من مسؤولي وزارة الإسكان.

وأطّلع خلال اللقاء على خطط الوزارة والحلول والخيارات السكنية لمستفيدي برنامج "سكني" وكذلك مستفيدي "الإسكان التنموي" في محافظات ومراكز منطقة الجوف، ونسب التغطية وأعداد المستفيدين، وآلية تطوير البنية التحتية في عدد من المشاريع، مثمناً الجهود التي تبذلها وزارة الإسكان، مشيداً بأهمية الشراكة مع مختلف الأطراف ذات العلاقة من جهات القطاع الخاص والجمعيات الخيرية والقطاع غير الربحي في المنطقة في سبيل خدمة المواطنين.

كما استمع إلى شرح مفصّل لما تم توفيره من برنامج "سكني" لمنطقة الجوف منذ 2017 حتى شهر نوفمبر الجاري من خيارات سكنية وتمويلية وأراضٍ مجانية تجاوزت نحو 14 ألف خيار تشمل الأراضي المجانية والوحدات السكنية، إضافة إلى القروض العقارية المدعومة التي تتيح إمكانية شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق، والبناء الذاتي، إضافة إلى ما تم تطويره من بنى تحتية في المشاريع والأراضي التابعة للوزارة.

وناقش الأمير فيصل بن نواف مع وزير الإسكان، أبرز التحديات والعوائق لمشاريع الإسكان في المنطقة وسبل تجاوزها، بما يضمن استمرارية العمل والإنجاز، مؤكدًا حرص الإمارة وجميع الجهات الخدمية على تذليل كافة العقبات وتوفير التسهيلات اللازمة التي تسهم في توفير المزيد من المشاريع السكنية لخدمة أهالي المنطقة.

كما سلم أمير منطقة الجوف عدداً من الوحدات السكنية لمستفيدي برنامج " سكني " والإسكان التنموي.

وأشاد أمير المنطقة بالجهود التي تقدمها وزارة الإسكان، مثمناً دورها الفعال في توفير السكن الملائم، مقدماً شكره للوزير ولمنسوبي الوزارة على كل ما تم تقديمه من برامج مميزة وخيارات سكنية متنوعة يعود نفعها على المواطنين، منوّهاً بالدور الذي تقوم به الوزارة تجاه مستفيدي الإسكان التنموي وتلبية احتياج المنطقة بالشراكة مع القطاع غير الربحي.

من جهته، ثمن وزير الإسكان، حرص أمير منطقة الجوف واهتمامه بمشاريع الإسكان في المنطقة وتوفير جميع الحلول، مؤكداً استمرار الوزارة في توفير كافة الخيارات التي تلبّي تطلّعات المواطنين وتتناسب مع قدراتهم، تنفيذاّ لتوجيهات القيادة الحكيمة وتماشياً مع أهداف "برنامج الإسكان"، إضافة إلى دعم مشاريع الإسكان التنموي الذي يعد إحدى مبادرات التكامل مع القطاع غير الربحي انطلاقاً مما نصت عليه رؤية 2030.