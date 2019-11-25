بدء الإنتاج الفعلي في محطة "سكاكا" للطاقة الشمسية وربطها بشبكة الكهرباء

أعلنت "أكوا باور" عن نجاح ربط "محطة سكاكا للطاقة الشمسية الكهروضوئية"، أول مشروع للطاقة المتجددة في المملكة ، بشبكة الكهرباء الوطنية الرئيسية، وبدء المحطة في الإنتاج الفعلي وتزويد الشبكة بالطاقة الكهربائية ليدخل المشروع مرحلة التشغيل التجريبي وفق الجدول المُحدد له قبل نهاية العام الجاري.

وتبلغ نسبة التوطين في مشروع محطة سكاكا للطاقة الشمسية الكهروضوئية 100% خلال العام الأول من التشغيل، ويشكل أبناء منطقة الجوف 90% من كادر التشغيل والصيانة. كما بلغت نسبة المحتوى المحلي بالمشروع أكثر من 30% خلال مرحلتي التطوير والإنشاء، إلى جانب نجاح المشروع في تسجيل أكثر من 3 ملايين ساعة عمل آمنة دون أية إصابات خلال مراحل تطوير المحطة وبناءها.

وأشاد محمد بن عبدالله أبونيان، رئيس مجلس إدارة "أكوا باور"، بإنجاز خطوة الربط بالتقدم اللافت في سير العمل، مؤكداً على الالتزام بالوقت المحدد لتدشين وتشغيل المحطة تجارياً حسب ما هو مقرر قبل نهاية العام الجاري. وقال أبونيان: "وصلنا بحمد الله إلى مرحلة التشغيل التجريبي وبدء أول إنتاج للكهرباء من الطاقة الشمسية الكهروضوئية في المملكة، وسيتم تدشين المحطة تجارياً في الموعد المحدد قبل نهاية العام الجاري، ما يعكس حجم الجهد المبذول والحرفية والكفاءة العالية في تنفيذ المشروع، وحجم الالتزام بأعلى مستويات الجودة والأمان والسلامة خلال مرحلة التنفيذ."

وأضاف أبونيان: "نفخر بمساهمتنا من خلال مشروع محطة سكاكا للطاقة الشمسية في دفع جهود التنمية المستدامة في المملكة وتسريع وتيرة التحول إلى الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة وضمان تلبية الطلب على الطاقة، إلى جانب دور المشروع في دعم تنويع مصادر الاقتصاد وتطوير الكوادر البشرية والكفاءات الوطنية لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وذلك وفق خطة ومستهدفات رؤية المملكة 2030".

وثمن أبونيان جهود ودعم جميع الشركاء الذين ساهموا في تحقيق هذا الإنجاز، منوهاً بشكل خاص إلى دعم وزارة الطاقة ممثلة في مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة من بداية تطوير المشروع وحتى اكتمال أعمال إنشائه وبنائه، والشركة السعودية للكهرباء (المشتري الرئيس)، وشركة الجهاز القابضة، شريك المشروع، مؤكداً أن الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص التي جسدها المشروع من شأنها أن توسع من آفاق الفرص الواعدة في قطاع الطاقة المتجددة، والإسهام بفعالية في تحقيق رؤى وتطلعات خطط التنمية المستدامة بالمملكة.

يُشار إلى أن محطة سكاكا للطاقة الشمسية الكهروضوئية هي أول مشروع في المرحلة الأولى ضمن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة في المملكة، وتصل تكلفته الاستثمارية إلى 1.2 مليار ريال. وقدّم المشروع تعرفة قياسية عالمية في قطاع الطاقة الشمسية الكهروضوئية بلغت 8.781 هللة / للكيلوواط الساعة، لإنتاج 300 ميجاواط تلبي احتياجات الطاقة لقرابة 45,000 وحدة سكنية وتسهم في خفض 500 ألف طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.