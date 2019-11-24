"الخضري": الاعتراض على مسودة مراجعي الحسابات التي تضمنت الامتناع عن إبداء الرأي

أعلنت شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري اليوم عن آخر التطورات بخصوص عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية السنوية المنتهية في 31/12/2018، والأولية للفترة المنتهية في 31/3/2019، والأولية للفترة المنتهية 30/6/2019، والأولية للفترة المنتهية في 30/9/2019 على موقع السوق المالية السعودية (تداول) في الوقت المحدد. وقالت الشركة في بيان:

"تود الشركة أن توضح لمساهميها الكرام أنه تم استلام مسودة تقرير المراجعة للسنة المنتهية في 31/12/2018 من مراجعي حسابات الشركة، وقد تضمنت هذه المسودة "الامتناع عن إبداء الرأي".

وحيث ترى إدارة الشركة أن ما انتهى إليه مراجعي الحسابات في مسودة تقريرهم من امتناع عن إبداء الرأي لا يتوافق تماماً مع ما قامت الشركة بتوفيره من معلومات تفصيلية ومستندات لمراجعي الحسابات خلال فترة المراجعة والتي امتدت لأكثر من عشرة أشهر، فضلا عن أن مسودة التقرير لم تأخذ في الاعتبار الدلالات الإيجابية لبعض الوقائع النظامية المؤيدة بالمستندات.

لذا فقد قامت إدارة الشركة بتاريخ 21 نوفمبر 2019 بمخاطبة مراجعي حسابات الشركة بأوجه اعتراضها على مسودة تقرير المراجعة للسنة المنتهية في 31/12/2018، ولا تزال الإدارة في انتظار رد من السادة مراجعي الحسابات".

ويتعذر حالياً تحديد الأثر المالي الذي قد يترتب على عدم التمكن من نشر النتائج المُشار إليها أعلاه في الوقت المحدد، وسوف يتم الإفصاح عن هذا الأثر في حينه.

وتؤكد الشركة أن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية المذكورة في الوقت المحدد إنما يعود فقط لأمر إجرائي يتعلق بعملية المراجعة على نحو ما ورد أعلاه ولا يتعلق بعمليات الشركة التشغيلية.

وتود الشركة التوضيح بأنه ينطبق عليها " إجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة وفقاً لقواعد الإدراج" والمعلن عن نشرها على موقع السوق المالية السعودية تداول بتاريخ 25/مارس 2019.



تتوقع الشركة نشر نتائجها المالية، وذلك وفقاً للأطر الزمنية التالية:

1- النتائج المالية السنوية المنتهية في 31/12/2018م: تتوقع الشركة نشرها قبل 20/12/2019.

2- النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31/3/2019م: تتوقع الشركة نشرها قبل 31/12/2019.

3- النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30/6/2019م: تتوقع الشركة نشرها قبل 15/02/2020.

4- النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30/9/2019م: تتوقع الشركة نشرها قبل 28/02/2020.

