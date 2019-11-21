 رونالدينهو أول مشتر في مزاد معرض الرياض للسيارات

أصبح نجم الكرة البرازيلية السابق رونالدينهو أول مشتر في معرض الرياض للسيارات، والتي افتتحها رسمياً اليوم تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه وخطفت سيارة واحدة من أصل ٢٠٠ سيارة في العالم من نوع أستون مارتن طراز (ربيد AMR) قلب البرازيلي رونالدينهو ، الذي تفاعل مباشرة معها وقام بشرائها، ليكون أول شخص يفتتح مبيعات معرض الرياض للسيارات، والذي يحتوي على أكثر من ١٢٠٠ سيارة كلاسيكية ونادرة في العالم.

وانطلقت فعاليات منطقة "معرض الرياض للسيارات" المنطقة الثالثة من مناطق موسم الرياض، اليوم الخميس 21 نوفمبر وستستمر حتى الخميس المقبل 26 نوفمبر 2019م، ويشهد المعرض إقامة فعاليات متعددة تلبي شغف عشاق السيارات، مثل: مزاد معرض الرياض للسيارات، ومعرض فيراري، والمدفع البشري، وسباق المحاكاة، وسباقات RC & Drifting، و Monster Jam، و Police Academy، و Hot Wheels، وعدد من الحفلات الموسيقية.