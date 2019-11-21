"صندوق مشاركة ريت" يستحوذ على أرض مشروع الخرج بلازا بـ 25 مليون ريال

أعلنت شركة مشاركة المالية بصفتها مديراً لصندوق مشاركة ريت عن اتمام إجراءات تحويل مشروع الخرج بلازا التابع للمحفظة العقارية للصندوق من مشروع حق إنتفاع إلى ملكية حرة وذلك من خلال استحواذ الصندوق على كامل أرض المشروع بمقابل 25,000,000 ريال (خمسة وعشرين مليون ريال) وبعد الحصول على تقارير اثنين من المثمنين العقاريين التي كان متوسطها يقدر بـ 32,191,664 ريال (اثنين وثلاثين مليون ومائة وواحد وتسعين الف وستمائة واربعة وستين ريال). ويأتي هذا الإجراء نتيجة للنمو المستقبلي الذي يتوقعه مدير الصندوق في المنطقة لتزايد العرض والطلب.

تبلغ مساحة أرض المشروع المستهدفة 16,095 متر مربع (ستة عشر ألف وخمسة وتسعين متر مربع) تقع على طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالقرب من جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، وفيما يلي ملخص لتفاصيل العقار والصفقة :

المدينة : الخرج

مساحة الأرض: 16,095 متر مربع

مساحة البناء: 9,521 متر مربع

عمر العقار: 5 سنوات

قيمة الاستحواذ على الأرض : 25,000,000 ريال

قيمة الاستحواذ على المشروع : 28,053,949 ريال

إجمالي تكلفة الاستحواذ على الأصل العقاري : 53,053,949 ريال

إجمالي الدخل المتوقع: 5,000,000 ريال

نسبة التأجير في العقار بناء على المساحة القابلة للتأجير: 93%

الأسماء التجارية للمستأجرين الرئيسيين للعقار : الدانوب –ماكدونالدز – رد تاغ

وسيتم تمويل هذه الصفقة من خلال التسهيلات البنكية المتاحة للصندوق والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويود مدير الصندوق التوضيح بأن الأثر المالي لعملية الاستحواذ سيكون في المحافظة على أرباح الصندوق والتقليل من مخاطر تدني معدلات صافي الأرباح إن وجدت. كما أن امتداد عقود الإيجار للمستأجرين الرئيسيين لفترة طويلة وإلزاميتها سيكون له الأثر الإيجابي على الصندوق لتحقيق الوفورات النقدية لفترات طويلة. كما تؤكد مشاركة المالية بأنه لا توجد أطراف ذات علاقة في هذه الصفقة.