المراكز العربية توقع اتفاقية تسهيلات مع عدة بنوك بقيمة 1.4 مليار دولار

أعلنت شركة المراكز العربية توقيع اتفاقية تسهيلات إجارة متوافقة مع الشريعة الإسلامية واتفاقية تسهيلات مرابحة دوارة مع عدة بنوك بإجمالي قيمة تسهيلات 1.4 مليار دولار.

وأوضحت الشركة أن البنوك المشاركة هي مجموعة سامبا المالية "الوكيل الدولي" وجولدمان ساكس انترناشونال والبنك السعودي البريطاني وبنك أبوظبي التجاري والبنك الأهلي التجاري والبنك العربي الوطني وشركة الراجحي المصرفية للاستثمار والمشرق الإسلامي وقطاع الصيرفة الإسلامية ببنك المشرق (مدير السجل والمرتب الرئيسي) مجموعة سامبا المالية (وكيل استثماري للإجارة)، مجموعة سامبا المالية (وكيل استثماري للمرابحة)، مجموعة سامبا المالية (وكيل الأوراق المالية)، مجموعة سامبا المالية (مصرف الحساب).

وبينت الشركة أن اتفاقية المرابحة دوّارة لمدة ثلاث سنوات (قابلة للتمديد مرتين لمدة سنة واحدة)؛

ب) شريحة مرابحة ب – لمدة 12 سنة؛

ج) شريحة إجارة أ – لمدة 8 سنوات؛

د) شريحة إجارة ب – لمدة 12 سنة.

سندات لأمر وملكية الأصول الضامنة لتسهيلات الإجارة (بعض هذه الأصول ضامنة لجميع التسهيلات)، بالإضافة إلى رهن بعض الأصول المنقولة وبعض العقارات غير المنقولة لصالح الممولين.

سيتم استخدام متحصلات التسهيلات في الأغراض التالية:

أ‌) إعادة سداد مستحقات التسهيلات القائمة.

ب‌) سداد رسوم وتكاليف ومصروفات التسهيلات.

ج‌) تمويل الأغراض العامة للشركة.

وستقوم الشركة باستخدام جميع المبالغ المتحصلة بموجب شريحة المرابحة واتفاقية المرابحة الدوارة نحو أغراض الشركة العامة ورأس المال العامل.

لا يوجد أطراف ذات علاقة.