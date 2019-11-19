النفط يهبط 2% بفعل مخاوف تخمة المعروض ومحادثات التجارة

هبط النفط نحو اثنين في المائة اليوم بفعل المخاوف من تخمة في المعروض العالمي من الخام والتقدم المحدود في حل نزاع التجارة بين الولايات المتحدة والصين والذي يلقي بظلاله على توقعات الطلب النفطي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.31 دولار بما يعادل 2.1 في المائة إلى 61.13 دولار للبرميل بحلول الساعة 1753 بتوقيت جرينتش. وتراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.47 دولار أو 2.6 في المائة إلى 55.58 دولار للبرميل.

وارتفع برنت نحو 15 في المائة منذ بداية العام، بدعم من اتفاق منظمة أوبك وحلفاء من بينهم روسيا، فيما يعرف بتحالف أوبك+، على خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا من أول يناير 2019. وقالت ثلاثة مصادر اليوم إن روسيا لن توافق على الأرجح على مزيد من الخفض في إنتاج النفط خلال اجتماع مع المصدرين الأخرين الشهر القادم، لكنها قد تتعهد بتمديد الخفض القائم لمساندة السعودية.

وقالت مصادر إن أوبك وحلفاءها سيدرسون تعميق تخفيضات المعروض النفطي عندما يجتمعون في ديسمبر نظرا للمخاوف من ضعف نمو الطلب في 2020.

وقال مصدر مطلع "نتوقع محادثات صعبة في ديسمبر. روسيا لن توافق قطعا على (تعميق) التخفيضات في الشتاء."

ودفعت الأنباء المتعلقة بموقف روسيا أسعار النفط للانخفاض نظرا لقلق المستثمرين من تخمة معروض محتملة.

وقال كارستن فريتش المحلل في كومرتس بنك "فوق ذلك، لم تلبي روسيا تخفيضاتها المتفق عليها في نوفمبر حتى الآن."