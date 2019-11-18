متوسط إشغالات فنادق البحر الأحمر في مصر 75%

قال مسؤول بوزارة السياحة المصرية إن متوسط إشغالات الفنادق بمنطقة البحر الأحمر بلغ 75 بالمئة حاليا، ارتفاعا من 65 بالمئة قبل عام.

وتوقع عبد الفتاح العاصي رئيس قطاع الرقابة على الفنادق بالوزارة "ارتفاع الإشغالات بالمنطقة، التي تزيد طاقتها الفندقية عن 65 ألف غرفة، بين 80 و85 بالمئة في ديسمبر المقبل لقضاء عطلات عيد الميلاد".

كانت وثيقة حكومية اطلعت عليها رويترز في أغسطس أظهرت أن مصر تستهدف زيادة أعداد السائحين إلى 12 مليون سائح في السنة المالية 2019-2020، بزيادة نحو 11 بالمئة عن السنة السابقة، وزيادة عدد الليالي السياحية إلى 127 مليون ليلة من 113 مليون ليلة قبل عام.

وزادت إيرادات السياحة المصرية 28.6 بالمئة في 2018-2019 إلى 12.6 مليار دولار مقارنة مع 9.8 مليار في 2017-2018، وفقا لبيانات البنك المركزي.