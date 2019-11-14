الملك يصدر أمرا بترقية وتعيين 21 قاضيا في ديوان المظالم

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا ملكيا بترقية وتعيين 21 قاضيا في ديوان المظالم على مختلف الدرجات القضائية.

وأوضح الشيخ الدكتور خالد اليوسف رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري أن الأمر الملكي الكريم تضمن ترقية 3 قضاة من درجة (وكيل محكمة/أ) إلى درجة (رئيس محكمة/ب) وتعيين 4 قضاة على درجة (قاضي/ب)، وتعيين 14 قاضيا على درجة (ملازم قضائي).

وأكد الدكتور اليوسف حرص القيادة على دعم القضاء ومنسوبيه وذلك في إطار إرساء مبادئ العدل والحق وتحقيق العدالة والإنصاف. مبينا أن الأمر الملكي الكريم يأتي دعما لقضاء ديوان المظالم وظيفيا بما ينعكس على كفاءته وتجويد أعماله لتحقيق العدالة الناجزة، بدعم كريم مباشر من لدن خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده.