الولايات المتحدة تتوقع مستوى قياسي لإنتاج الغاز والطلب عليه في 2019

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقرير توقعاتها للمدى القصير اليوم الأربعاء إن إنتاج الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي الجاف سيزيد إلى أعلى مستوياته على الإطلاق مسجلا 92.13 مليار قدم مكعبة يوميا في 2019 من مستوى قياسي عند 83.80 مليار قدم مكعبة يوميا العام الماضي.

ويزيد أحدث توقع للعام 2019 عن التقدير السابق للإدارة الصادر في أكتوبر تشرين الأول وكان يبلغ 91.63 مليار قدم مكعبة يوميا.

توقعت إدارة المعلومات أيضا ارتفاع استهلاك الولايات المتحدة من الغاز إلى أعلى مستوياته على الإطلاق ليبلغ 85.10 مليار قدم مكعبة يوميا في 2019 من مستوى قياسي عند 82.50 مليار قدم مكعبة يوميا العام الماضي.

كان توقع تقرير أكتوبر تشرين الأول لحجم الطلب في 2019 عند 84.25 مليار قدم مكعبة يوميا.

