بورصة مصر تخسر 2.1 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملاتها

دفعت عمليات بيع من قبل المؤسسات الأجنبية والعربية، بمؤشرات البورصة المصرية للتراجع الجماعي لدى إغلاق تعاملات اليوم.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.42 % مسجلا 14607.69 نقطة، كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بما نسبته 0.1% ليصل إلى 547.5 نقطة، وفقد مؤشر "إيجي اكس 100" الأوسع نطاقًا نحو 2ر0% من قيمته، منهيًا التعاملات عند مستوى 1451.05 نقطة بحسب ما ذكرت "واس".

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 2.1 مليار جنيه ليصل إلى1 730.1 مليار جنيه، بعد تداولات إجمالية بالسوق بلغت 7.1 مليار جنيه.