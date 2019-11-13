"الأحساء للتنمية" تزيد رأس مالها إلى 737 مليون ريال للاستحواذ على "السلام للخدمات الطبية"

وافقت هيئة السوق المالية على طلب شركة الأحساء للتنمية زيادة رأس مالها من 490,000,000 ريال إلى 737,320,690 ريال وذلك عن طريق إصدار 24,732,069 سهما عاديا لغرض الاستحواذ على جميع أسهم شركة السلام للخدمات الطبية.

وسوف يتم نشر تعميم المساهمين الخاص بزيادة رأس مال شركة الأحساء للتنمية قبل وقت كاف من موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة، ويجب أن يحتوي تعميم المساهمين على المعلومات والبيانات التي يحتاج مساهمو الشركة إلى الاطلاع عليها، لاسيما المعلومات المتعلقة بزيادة رأس المال وعوامل المخاطرة، قبل اتخاذ قرارهم في التصويت على قرار زيادة رأس المال للغرض المذكور.