الصين تتوقع بلوغ إنتاج الغاز الطبيعي 170 مليار متر مكعب في 2019

ذكرت وكالة أنباء شينخوا الصينية المدعومة من الدولة اليوم أن لجنة التخطيط الحكومية بالبلاد تتوقع أن يبلغ إنتاج الغاز الطبيعي بالبلاد أكثر من 170 مليار متر مكعب في 2019، بارتفاع 11 مليار متر مكعب عن العام الماضي.

وبحسب (رويترز) تتوقع اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح أيضا توازنا بشكل عام في العرض والطلب على الطاقة هذا الشتاء مع زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال والغاز الذي من المقرر ضخه عبر أنابيب من روسيا في ديسمبر.