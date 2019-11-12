ارتفاع أسهم شركة بوينج بعد الإعلان عن إمكانية استئناف شحنات طائرات ماكس

ارتفعت أسهم شركة بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات أمس الاثنين بعدما قالت الشركة إنها ربما تستأنف تسليم طلبيات طائراتها الموقوفة من طراز ماكس 737 في الشهر المقبل، في أعقاب النجاح في إكمال سلسلة من المراحل المهمة مع الجهات التنظيمية الأمريكية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المتحدث باسم بوينج جوردن جوندرو قوله في رسالة بالبريد الإلكتروني إن من المتوقع أن يتم اعتماد الحكومة لإعادة تصميم برنامج التحكم في رحلات طائرات ماكس في منتصف شهر ديسمبر المقبل.

وأوضح جوندرو أن هذا سيمكن الشركة من البدء في تسليم شحنات الطائرة التي قامت الشركة بتخزينها في منطقة شمال غربي المحيط الهادئ وفي ولاية تكساس خلال فترة وقف عمل الطائرات على المستوى العالمي والذي بدأ في مارس الماضي.

ولن تحصل طائرات ماكس على الموافقة على استئناف الرحلات التجارية قبل أن توافق الأجهزة التنظيمية على تحديث مواد التدريب الخاصة بالطيارين. وقال جوندرو إن بوينج تتوقع أن تحصل على الموافقة على متطلبات التدريب في كانون ثان/يناير المقبل.

وعوضت أسهم الشركة خسائرها بعد البيان لترتفع بنسبة 3.9 بالمئة إلى 346.70 دولار بحلول الساعة 1220 مساء في نيويورك. وهذا هو ثاني أكبر ربح على الإطلاق على مؤشر داو جونز الصناعي.

وكان قد تم تعليق رحلات الطائرة ماكس 737 إثر وقوع حادثين لطائرتين من هذا الطراز، الأول في التاسع والعشرين من تشرين أول/أكتوبر 2018، وأسفر عن مقتل 189 شخصا، في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وفي أعقاب هذا الحادث بأشهر قليلة، وقع حادث آخر لطائرة من نفس الطراز في اثيوبيا في آذار/مارس الماضي وأسفر عن مقتل 157 شخصا.

