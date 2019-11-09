تكليف "أنس الفارس" برئاسة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

كُلف الدكتور أنس الفارس برئاسة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية "كاكست".

وفي بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية رفع الدكتور الفارس الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان سائلا الله تعالى أن يعينه على تحمل المسؤولية بما يسهم في خدمة دينه وملكه ووطنه

والفارس حاصل على درجة الدكتوراه في علوم التصميم الهندسي والحوسبة من معهد ماساشوستس للتقنية (MIT)، ودرجة الماجستير في الحوسبة والأمثلة الهندسية من مركز الهندسة والحوسبة بكلية الهندسة من نفس المعهد، وهو عضو في المجلس العالمي للبحوث، ومجلس إدارة التحالف السعودي للأبحاث المتقدمة، واللجنة الوطنية للابتكار، ولجنة التحول إلى المجتمع المعرفي، ولديه العديد من المشاركات العلمية القيمة.