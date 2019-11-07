"السعودي الألماني" يربح 33 مليون ريال في الربع الثالث بارتفاع 64 %

أعلنت شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية تحقيق صافي ربح في الربع الثالث بلغ 33 مليون ريال بارتفاع 64 % عن الربع المماثل من 2018 والذي حقق صافي ربح 20 مليون ريال.

فيما بلغ صافي الربح في الـ 9 أشهر الحالية 60 مليون ريال بانخفاض 57 % عن الفترة المماثلة من العام الماضي الذي كان صافي الربح فيها 141 مليون ريال.

وبلغت قيمة المبيعات خلال الربع الثالث 386 مليون ريال بارتفاع 14 % فيما بلغت مبيعات الـ 9 أشهر الحالية 1.090 مليون ريال بارتفاع 1 %.

وبلغت ربحية السهم في الـ 9 أشهر الحالية 0.65 ريال مقارنة بربح 1.54 ريال في نفس الفترة من العام الماضي.