تراجع واردات الهند من الذهب 33% في أكتوبر

قال مصدر حكومي اليوم إن واردات الهند من الذهب تراجعت للشهر الرابع على التوالي في أكتوبر مقارنة بعام مضى، إذ قلصت أسعار مرتفعة تقترب من مستوى قياسي الشراء خلال مهرجانات رئيسية في ثاني أكبر مستهلك للمعدن الأصفر في العالم.

وأضاف المصدر، الذي تحدث بشرط عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، أن الهند استوردت 38 طنا من الذهب في أكتوبر تشرين الأول، بانخفاض نسبته 33 في المئة عن واردات بلغت 57 طنا قبل عام.

ومن حيث القيمة، ذكر المسؤول أن قيمة واردات أكتوبر تشرين الأول بلغت 1.84 مليار دولار، في ارتفاع طفيف عن قيمة واردات العام الماضي التي بلغت 1.76 مليار دولار.