"بترو رابغ" تربح 394 مليون ريال في الربع الثالث بارتفاع 62 %

أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات تحقيق صافي ربح في الربع الثالث من 2019 بلغ 394 مليون ريال بارتفاع 62 % عن الربع المماثل من 2018 والذي حققت فيه الشركة 243 مليون ريال.

فيما بلغ صافي ربح في الـ 9 أشهر الحالية 343 مليون ريال بانخفاض 55 % عن الفترة المماثلة من 2018 والذي حققت فيه الشركة 774 مليون ريال.

وبلغت قيمة المبيعات في الربع الثالث من 2019 نحو 8.742 مليون ريال بانخفاض 27% عن الربع المماثل من 2018. فيما بلغت مبيعات الـ 9 أشهر الحالية 26.202 مليون ريال بانخفاض 19 % عن نفس الفترة من 2018.

من جهته بلغت ربحية السهم 0.39 ريال في الـ 9 أشهر الحالية مقارنة 0.88 ريال في 2018.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي الى تحسن هامش الربح للمنتجات المكررة وتحسن الأداء التشغيلي. كما تأثرت النتائج باعتماد المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 وإعادة تقييم العمر الانتاجي للممتلكات والمنشأت والمعدات.

فيما يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بشكل رئيسي الى انخفاض هامش الربح للمنتجات المكررة والبتروكيماوية على الرغم من استقرار الأداء التشغيلي. كما تأثرت النتائج باعتماد المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 وإعادة تقييم العمر الانتاجي للممتلكات والمنشأت والمعدات.