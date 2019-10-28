ألمانيا تؤكد توفير إمدادات الغاز اللازمة للشتاء

أكد تقرير صادر عن مجموعة "إف.إن.بي" الصناعية الألمانية لمشغلي شبكات نقل الغاز تدبير إمدادات الغاز الطبيعي اللازمة للشتاء القادم في ألمانيا.

وبحسب "الألمانية" كان مخزون الغاز في ألمانيا سجل في يونيو أعلى مستوى له منذ بداية متطلبات الإبلاغ الأوروبية في 2011 .

ووفقا لمصادر فإن الغاز الطبيعي المسال ستكزن له مساهمة مهمة في أمن الطاقة لألمانيا وأوروبا للمرة الأولى في التوقعات لشتاء هذا العام.

وأشار التقرير إلى أن القيود القانونية الجديدة على استخدام خط أنابيب "أوبال"، وتعثر محادثات العبور بين روسيا وأوكرانيا، وخفض إنتاج منطقة جرونينجن الهولندية، لن تؤثر على موثوقية الإمدادات للشتاء القادم.

ولم تعط المجموعة الألمانية تقييما لمدى تأثير القيود على أوبال (وهو الفرع الشرقي من خط أنابيب السيل الشمالي، وينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا حتى الحدود مع التشيك)، إلا أنها ذكرت أن أي تراجع في الإمدادات يمكن تعويضه من طرق النقل الأخرى أو عن طريق التوسع في الاستخدام من المخزون.