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أخبار الشركات- محلية

تراجع أرباح "سابك" إلى 830 مليون ريال خلال الربع الثالث

"الاقتصادية" من الرياض

تراجع صافي الربح بعد الزكاة والضريبة للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" إلى 0.83 مليار ريال خلال الربع الثالث، مقابل 6 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة 86%.

وبلغ الربح التشغيلي 4.66 مليار ريال خلال الربع الثالث، مقابل 9.96 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتراجع 53%.
 
وبلغ اجمالي الربح 9.63 مليار ريال خلال الربع الثالث، مقابل 15.13 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتدني 36%.

بينما بلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة خلال الفترة الحالية 6.36 مليار ريال، مقابل 18.3 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بانخفاض 65%.

وبلغت ربحية السهم خلال الفترة الحالية 2.12 ريال، مقابل 6.1 ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

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