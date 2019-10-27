تراجع أرباح "سابك" إلى 830 مليون ريال خلال الربع الثالث

تراجع صافي الربح بعد الزكاة والضريبة للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" إلى 0.83 مليار ريال خلال الربع الثالث، مقابل 6 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة 86%.

وبلغ الربح التشغيلي 4.66 مليار ريال خلال الربع الثالث، مقابل 9.96 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتراجع 53%.



وبلغ اجمالي الربح 9.63 مليار ريال خلال الربع الثالث، مقابل 15.13 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتدني 36%.

بينما بلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة خلال الفترة الحالية 6.36 مليار ريال، مقابل 18.3 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بانخفاض 65%.

وبلغت ربحية السهم خلال الفترة الحالية 2.12 ريال، مقابل 6.1 ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.