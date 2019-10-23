مدير سياحة الأحساء : ندرس مع شركات تنظيم السياحة تطوير المسار السياحي الزراعي

كشف المهندس عمر الفريدي مدير الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في الأحساء أن الهيئة تدرس مع الشركاء العاملين في تنظيم الرحلات السياحية والمرشدين السياحيين في تطوير "المسار السياحي الزراعي".

وأوضح المهندس عمر الفريدي أن الأحساء تتمتع بمحطات فريدة في مساراتها السياحية خصوصا مسارها الزراعي الذي يضم جبل القارة ومسجد جواثى التاريخي ومصنع الفخار ومنتزه الشيباني (المشقر) ومصانع التمور والنزل التراثية والمطاعم الشعبية.

جاء ذلك خلال زيارته لـ "دوغة الغراش" المحاذية لجبل القارة مطلعا على طريقة تصنيع الفخار بالطرق التقليدية فيما زار أحد مصانع التمور في واحة الأحساء وشاهد آلية خطوط الإنتاج التي تبدأ من استقبال التمور وغسيلها وفرزها ثم تغليفها.

ولفت مدير الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أن الهيئة وصندوق التنمية الزراعية وقعا في 1432 اتفاقية تعاون ترمي إلى وضع المعايير للمزارع التي ستقدم خدمات السياحة الزراعية وترغب في الاستفادة من خدمات وأنشطة الصندوق وكذلك تشجيع المزارعين الذين تنطبق عليهم المواصفات المناسبة على الانضمام لبرنامج السياحية الزراعية.