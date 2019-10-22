الأسهم السعودية تصعد 1.4 % .. إشارات فنية إيجابية

ارتفعت الأسهم السعودية 108 نقاط نحو 1.4 في المائة لتغلق عند 7872 نقطة. بينما زاد مؤشر "أم تي 30" نحو 17 نقطة 1.55 في المائة ليغلق عند 1117 نقطة، بدعم قطاع المصارف بقيادة سهم "الراجحي".

وجاء تحسن الأداء بعد التداول فوق مستويات 7800 نقطة، حيث تفوقت السوق على أدائها في 21 يوما، والعودة إلى الاتجاه الصاعد وتلك إشارات فنية إيجابية تحسن من شهية المخاطرة وستدفع بمزيد من الاهتمام بالشراء خاصة في الشركات التي أظهرت نتائج إيجابية فوق التوقعات، أو في الشركات التي تتمتع بعوائد جارية جذابة، ومن المهم الاستمرار في التماسك فوق مستويات 7800 نقطة لإبقاء السوق في المسار الإيجابي.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 7764 نقطة، واتجهت السوق نحو أعلى نقطة عند 7877 نقطة رابحة 1.46 في المائة. وفي نهاية التداولات أغلقت السوق عند 7872 نقطة رابحة 108 نقاط بنسبة 1.4 في المائة. وارتفعت السيولة 30 في المائة بنحو 750 مليون ريال لتصل إلى 3.2 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة 27 ألف ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 23 في المائة بنحو 25 مليون سهم لتصل إلى 134 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.24 في المائة. أما الصفقات ارتفعت 23 في المائة بنحو 22 ألف صفقة لتصل إلى 118 ألف صفقة.





أداء القطاعات

تراجعت سبعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المتراجعة "الإعلام والترفيه" 1.56 في المائة، يليه "الأدوية" 0.76 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة الأغذية" 0.58 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "المصارف" 2.68 في المائة، يليه "تجزئة السلع الكمالية" 2 في المائة، وحل ثالثا "الطاقة" 1.46 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المصارف" 44 في المائة بقيمة 1.4 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" 18 في المائة بقيمة 569 مليون ريال، وحل ثالثا "التأمين" 11 في المائة بقيمة 350 مليون ريال.





أداء الأسهم

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "عناية" بالنسبة القصوى ليغلق عند 10.68 ريال، يليه "الخليجية العامة" بالنسبة القصوى ليغلق عند 12.28 ريال، وحل ثالثا "الإنماء" 4.88 في المائة ليغلق عند 21.50 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "مدينة المعرفة" 4.14 في المائة ليغلق عند 8.80 ريال، يليه "المجموعة السعودية" 2.58 في المائة ليغلق عند 21.90 ريال، وحل ثالثا "سافكو" 2.46 في المائة ليغلق عند 79.20 ريال.

وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 510 ملايين ريال، يليه "الإنماء" بقيمة 397 مليون ريال، وحل ثالثا "سابك" بقيمة 184 مليون ريال.



* وحدة التقارير الاقتصادية