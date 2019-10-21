انكماش التضخم في السعودية للشهر التاسع على التوالي.. سجل -0.7% في سبتمبر

انكمش معدل التضخم في السعودية للشهر السابع على التوالي، وذلك بنسبة -0.7 في المائة خلال سبتمبر 2019 مقارنة بالشهر نفسه من عام 2018.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، يعد سبتمبر الماضي تاسع انكماش في معدل التضخم بعد 14 شهرا من التضخم الإيجابي، حيث كان قد سجل مستويات إيجابية خلال آخر شهرين من عام 2017، إضافة إلى عام 2018 كاملا.

وجاء انكماش التضخم في سبتمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من 2018، نتيجة انكماش الرقم القياسي لثلاثة أقسام؛ هي: السكن والمياه والكهرباء والغاز، وأنواع وقود أخرى -5.6 في المائة، والاتصالات -0.4 في المائة، والتبغ بنسبة -0.1 في المائة.