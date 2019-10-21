"المتقدمة" تحصل على تسهيلات مرابحة مع "سامبا " بـ 250 مليون ريال

أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن توقيع اتفاقية تسهيلات مرابحة اسلامية مع مجموعة سامبا المالية بإجمالي قيمة التمويل 250 مليون ريال، غير أن إستخدام هذه التسهيلات سيعتمد على المسحوبات الفعلية منها وفقاً للاحتياجات المالية للشركة، وتبلغ مدة التمويل 5 سنوات تنتهي في 31-12-2024 ، كما ان الضمانات المقدمة مقابل التمويل تتمثل في سندات لأمر.