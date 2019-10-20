ارتفاع أرباح "موبايلي" إلى 51 مليون ريال خلال الربع الثالث

ارتفع صافي الربح لـشركة إتحاد إتصالات "موبايلي" إلى 51 مليون ريال خلال الربع الثالث مقابل خسائر 31 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

وواصلت موبايلي تحقيق صافي ربح للربع الرابع على التوالي حيث سجلت في الربع الثالث من العام المالي 2019 صافي ربح قدره 51 مليون ريال بالمقارنة مع صافي خسارة قدرها 31 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.

وبلغ صافي الربح للشركة خلال الـ 9 أشهر 156 مليون ريال، مقابل 203 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق .

وبلغت ربحية السهم خلال الفترة الحالية 0.2 ريال، مقابل خسارة للسهم 0.26 ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.