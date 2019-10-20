انخفاض أرباح "ينساب " إلى 212 مليون ريال خلال الربع الثالث

انخفض صافي الربح لشركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب " إلى 212 مليون ريال مليون ريال خلال الربع الثالث مقابل 729 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بإنخفاض 70% .

ويعود سبب انخفاض صافي الربح الى انخفاض متوسط أسعار البيع لجميع المنتجات بالإضافة الى انخفاض الكميات المباعة، بالرغم من انخفاض متوسط أسعار بعض مواد اللقيم. و يعود سبب انخفاض صافي الربح الى انخفاض متوسط أسعار البيع لمعظم المنتجات بالإضافة الى انخفاض الكميات المباعة وارتفاع متوسط تكلفة مدخلات الإنتاج.

وبلغ صافي الربح للشركة خلال الـ 9 أشهر 918.8 مليون ريال، مقابل 2.18 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق .

وبلغت ربحية السهم خلال الفترة الحالية 1.63ريال، مقابل 3.88 ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.