الصين ترفع انتاجها من الغاز الطبيعي بنحو 10.6 % خلال سبتمبر

سجل إنتاج الصين من الغاز الطبيعي نموا سريعا في سبتمبر وفقا لبيانات من مصلحة الدولة للإحصاء. ونقلت وكالة أنباء الصين "شينخوا" اليوم عن المصلحة قولها إن حجم الإنتاج بلغ 13.5 مليار متر مكعب الشهر الماضي بزيادة 10.6 في المائة على أساس سنوي بالمقارنة مع زيادة بلغت 6.6 في المائة في أغسطس. وخلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام تم إنتاج 127.7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي بزيادة 9.5 في المائة.

من جهة أخرى ارتفع إنتاج البلاد من الفحم الخام بواقع 4.5 في المائة على أساس سنوي إلى 2.74 مليار طن خلال الأشهر التسعة الأولى من العام. وفي سبتمبر وحده تم إنتاج 320 مليون طن من الفحم الخام بزيادة 4.4 في المائة على أساس سنوي بحسب المصلحة.