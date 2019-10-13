الهلال .. عودة 2 وتأهيل 3

فيما انضم الكوري الجنوبي جانج سو مدافع فريق الهلال لكرة القدم إلى التدريبات أمس تأهبا لمواجهة ضمك الجمعة المقبل في الجولة السابعة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بعد عودته من الإجازة.
وشارك نواف العابد في التدريبات الجماعية بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي، حيث بات رهن إشارة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو في النزال المرتقب، فيما واصل الثلاثي عبدالله المعيوف، سالم الدوسري، ومحمد كنو برامجهم التأهيلية.
وركز لوشيسكو في الحصة التدريبية على النواحي اللياقية، والتكتيكية خاصة في تطبيق الكرات العرضية، واللمسة الواحدة، وتبادل الكرة في مساحات ضيقة، قبل أن يختتمها بمناورة على جزء من الملعب حرص خلالها على تصحيح الأخطاء أولا بأول، فيما منح لوشيسكو اللاعبين راحة لمدة يوم واحد، على أن يستأنفوا تدريباتهم غدا لوضع اللمسات النهائية قبل نزال ضمك.
من ناحية أخرى، افتتح الهلال أكاديميته تحت شعار "أكاديمية الهلال.. تبني الأجيال"، وهي تستهدف النشء من الفئات العمرية ما بين ستة أعوام إلى 17 عاما، ويتولى الإسباني جوزيف سيفرا مديرها الفني، فيما يديرها مزيج من الخبرات من السعوديين والأجانب، حيث سينطلق التسجيل اليوم حتى الأحد المقبل.
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