تراجع كبير للأسهم التركية مع إعلان بدء العملية العسكرية في سوريا

سجلت الأسهم التركية تراجعا كبيرا خلال تعاملات اليوم الأربعاء في بورصة اسطنبول للأورق المالية عقب إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدء العملية العسكرية في شمال شرق سوريا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المؤشر الرئيسي لبورصة اسطنبول تراجع خلال تعاملات اليوم بنسبة 17% إلى 100619 نقطة، في حين تراجعت الليرة التركية بنسبة 1% أمام الدولار إلى 5.8473 ليرة لكل دولار على خلفية أنباء العملية العسكرية.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد هدد قبل يومين بـ"تدمير اقتصاد تركيا والقضاء عليه" إذا ما قامت أنقرة بأي أفعال يعتبرها "تتجاوز الحدود" في سوريا.

قال ترمب في تغريدة على موقع تويتر: "كما ذكرت بقوة في وقت سابق، ومن أجل أن أوكد: إذا ما قامت تركيا بأي أفعال، اعتبرها، بحكمتي العظيمة التي ليس لها مثيل، أفعالا تتجاوز الحدود، فإنني سوف أدمر الاقتصاد التركي وأمحوه تماما (كما فعلت من قبل)" في إشارة إلى العقوبات على تركيا العام الماضي.

