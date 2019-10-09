"لوفتهانزا" الألمانية تدرس المشاركة في صفقة الاستحواذ على "أليتاليا" الإيطالية

ذكرت مصادر مطلعة أن شركة الطيران الألمانية العملاقة "لوفتهانزا" تستعد للاشتراك في عرض للاستحواذ على شركة الطيران الإيطالية المفلسة "أليتاليا" في صفقة يمكن أن تساعد الشركة الإيطالية في استعادة عافيتها دون الحاجة إلى ضخ أموال جديدة فيها.

وبحسب المصادر فإن "لوفتهانزا" التي كانت قد أعلنت سابقا رغبتها في الانفراد بامتلاك "أليتاليا" أصبحت مستعدة الآن للاشتراك مع آخرين في الاستحواذ على الشركة الإيطالية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن أحد المصادر القول إن "لوفتهانزا" كانت تفكر في شراء ما بين 15% و20% من أسهم "أليتاليا" لكنها اضطرت إلى استخدام مواردها المالية لإنقاذ شركة الطيران منخفض التكاليف التابعة لها "يورو وينجز" لذلك قررت المساهمة في خطة إنقاذ "أليتاليا" دون شراء أسهم فيها.

وفي حال اتمام الصفقة ستحل "لوفتهانزا" وهي أكبر شركة طيران في أوروبا محل شركة الطيران الأمريكية "دلتا أيرلاينز" في التحالف الذي يستهدف إنقاذ "أليتاليا" ويضم شركة السكك الحديدية الإيطالية المملوكة للدولة "فيروفي ديللو ستاتو" وشركة "أتلانتيا" المملوكة لعائلة "بينتون".

يذكر أن أمام تحالف الشركة مهلة حتى 15 أكتوبر الحالي لتقديم عرض الاستحواذ بحسب تصريح وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي ستيفانو باتوانيللي أمس، بعد اجتماع مع المفوضين بإدارة "أليتاليا"، مضيفا أنه لن يتم تمديد المهلة.

يذكر أن اللجنة التي عينتها الحكومة تدير "أليتاليا" منذ 2017 دون تحقيق أي أرباح، بعد سحب شركة طيران الاتحاد الإماراتية المساهم السابق في الشركة الإيطالية خطتها لضخ المزيد من الأموال في الشركة، ورفض العمال خطة لزيادة رأسمال "أليتاليا" بمقدار ملياري يورو (2.2 مليار دولار) نظرا لربط هذه الخطة بشطب 1600 وظيفة من إجمالي وظائف الشركة الإيطالية الذي يبلغ عددها 12.5 ألف وظيفة.