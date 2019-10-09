ذروة أسبوعية لصادرات النفط الأمريكية لأوروبا مع هبوط شحنات آسيا

أفادت شركة كبلر لمعلومات السوق أن شحنات النفط الأمريكية إلى أوروبا سجلت رقما قياسيا مرتفعا بلغ 1.8 مليون برميل يوميا لفترة الأيام السبعة المنتهية يوم الاثنين مع هبوط الصادرات إلى آسيا وسط نقص في الناقلات العملاقة.

وبلغت صادرات الخام إلى أوروبا، التي عادة ما تنقلها سفن أصغر، أعلى معدل أسبوعي لها، لتقترب من مثلي مستوى الأسبوع السابق البالغ 924 ألف برميل يوميا. وهبطت الشحنات إلى آسيا إلى 508 آلاف برميل يوميا من 1.1 مليون برميل يوميا، في الفترة نفسها، وفقا للبيانات.

وقال ريد لانسون، خبير أسواق الطاقة لدى كبلر، إنه لم يتضح بعد متى ستتعافى شحنات آسيا، في ضوء الزيادة الكبيرة في أسعار الشحن في الأيام الأخيرة.

وارتفعت أسعار الشحن من الساحل الأمريكي على خليج المكسيك إلى آسيا لأكثر من مثليها متجاوزة 13.25 مليون دولار منذ وضعت الولايات المتحدة وحدتين لشركة النقل الصينية العملاقة كوسكو على قائمة سوداء.

وقال سماسرة إن أوكسيدنتال بتروليوم استأجرت بشكل مبدئي يوم الجمعة ناقلة عملاقة لنقل شحنة إلى كوريا الجنوبية، بمقابل قياسي بلغ 13.25 مليون دولار.

وقال مات سميث، مدير أبحاث السلع الأولية في كليبر داتا لبيانات السفن، "مع ارتفاع أسعار استئجار الناقلات العملاقة، يبحث المصدرون عن رحلات أقصر على سفن أصغر،" مفضلين مسارات الشحن من الولايات المتحدة إلى أوروبا.

واتسع فرق السعر بين العقود الآجلة للخام الأمريكي وبرنت على مدى الشهر المنقضي، وهو ما عزز الحافز لدى المنتجين في الولايات المتحدة لشحن خامهم إلى أوروبا. وأغلق فرق السعر على خصم 5.62 دولار للبرميل أمس الثلاثاء، مقارنة مع 4.07 دولار في الثاني من سبتمبر أيلول.

وقال سمسار سفن أمريكي إن الطلب على شحن الخام من ساحل الخليج الأمريكي إلى أوروبا "يتوقف كثيرا على فرق السعر بين برنت وغرب تكساس، والآخذ في الاتساع حاليا".