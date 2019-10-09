تراجع إنتاج الإكوادور من النفط 232 ألف برميل

قال وزير الطاقة الإكوادوري كارلوس بيريز اليوم إن القلاقل في الإكوادور كلفت عضو "أوبك" إنتاجا قدره 232 ألف برميل يوميا.
الطاقة- النفط
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