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الطاقة- النفط

تراجع إنتاج الإكوادور من النفط 232 ألف برميل

"الاقتصادية" من الرياض

قال وزير الطاقة الإكوادوري كارلوس بيريز اليوم إن القلاقل في الإكوادور كلفت عضو "أوبك" إنتاجا قدره 232 ألف برميل يوميا.

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النفط الطاقة أوبك الإكوادور

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