تراجع إنتاج الإكوادور من النفط 232 ألف برميل

قال وزير الطاقة الإكوادوري كارلوس بيريز اليوم إن القلاقل في الإكوادور كلفت عضو "أوبك" إنتاجا قدره 232 ألف برميل يوميا.