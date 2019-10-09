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أسواق الأسهم- السعودية

4 صفقات خاصة في سوق الأسهم السعودية بقيمة 43.9 مليون ريال

الاقتصادية من الرياض

شهد سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم الإربعاء، إجراء 4 صفقات خاصة بنحو 43.9 مليون ريال على نحو 631.7 ألف سهم تمت على 3 شركات مدرجة في السوق الرئيسية.

في حين يتداول السوق السعودية في المناطق الحمراء عند مستوى 7730 نقطة، حيث تراجع  السوق بنحو 102 نقطة، بنسبة تراجع بلغت 1.3 في المائة، وبلغت السيولة المتداولة نحو 2.06 مليار ريال تمت عبر تداول نحو 79.2 مليون سهم.

 

الشركة

السعر

الكمية المتداولة

القيمة المتداولة

بوبا العربية

108

18,500

1,998,000

بوبا العربية

108

78,238

8,449,704

المواساة

87.5

135,000

11,812,500

الراجحي

54.2

400,000

21,680,000
 
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