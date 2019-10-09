4 صفقات خاصة في سوق الأسهم السعودية بقيمة 43.9 مليون ريال

شهد سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم الإربعاء، إجراء 4 صفقات خاصة بنحو 43.9 مليون ريال على نحو 631.7 ألف سهم تمت على 3 شركات مدرجة في السوق الرئيسية.

في حين يتداول السوق السعودية في المناطق الحمراء عند مستوى 7730 نقطة، حيث تراجع السوق بنحو 102 نقطة، بنسبة تراجع بلغت 1.3 في المائة، وبلغت السيولة المتداولة نحو 2.06 مليار ريال تمت عبر تداول نحو 79.2 مليون سهم.