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إطلاق إسم اللواء عبدالعزيز الفغم على أحد شوارع الرياض

"الاقتصادية" من الرياض

وافق الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض وبناء على ما عرضه نائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن على تسمية أحد شوارع مدينة الرياض باسم اللواء عبدالعزيز الفغم "رحمه الله" تقديرا لجهوده في خدمة القيادة والوطن.

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