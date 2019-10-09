الأسهم السعودية تفقد 100 نقطة متأثرة بقطاع البنوك

زادت الأسهم السعودية من خسائرها الصباحية خلال جلسة اليوم الإربعاء لتسجل تراجع بنحو 100 نقطة، أو مايعادل 1.2 في المائة، حيث يتداول السوق الرئيسية عند 7732 نقطة وذلك خلال منتصف التداولات.

وتأثرت حركة السوق اليوم بأداء قطاع البنوك و بعض الأسهم القيادية بصدارة أسهم مصرف الراجحي وبنك الأهلي وأسهم شركة وسابك.

وتأثرت حركة السوق السعودية وكذلك الأسواق الخليجية خلال تعاملات اليوم بأداء الأسواق العالمية أمس بالاضافة إلى أداء الأسواق الأسيوية خلال تعاملاتها اليوم.

حيث تراجعت الأسواق الأمريكية بأكثر من 1.3 في المائة بعد فرض الولايات المتحدة قيودا على تأشيرات دخول مسؤولين صينيين، فيما أغلقت الأسهم اليابانية اليوم على تراجع كذلك.

فيما كانت حركة الأسهم السعودية خلال التعاملات بنحو 43 شركة باللون الأخضر و 129 شركة باللون الأحمر فيما تتداول 16 شركة على ثبات.

وبلغت قيم التداول خلال بداية تعاملات الجلسة عند نحو 1.27 مليار ريال، حيث تمت التداولات عبر تداول 49.7 مليون سهم من خلال تنفيذ نحو 57.6 ألف صفقة.