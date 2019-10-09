الأسهم السعودية تعوض نصف خسائرها في «المزاد» رغم ضغط «المصارف»

تراجعت الأسهم السعودية 45 نقطة بنحو 0.57 في المائة لتغلق عند 7832 نقطة، بينما انخفض مؤشر "إم تي 30" نقطتين 0.24 في المائة. وجاء التراجع بضغط من قطاع المصارف بقيادة سهم "الراجحي". واستطاعت السوق أن تعوض نصف خسائرها في فترة المزاد، حيث ارتفعت خلالها 40 نقطة بتداولات 180 مليون ريال، في سلوك مخالف للجلسة السابقة التي جاءت معظم الخسائر في الفترة نفسها. وذلك يظهر نوعا من التذبذب في السوق في ظل انحسار المعطيات الجديدة وتردد المتعاملين مع عدم اتضاح ربحية السوق في الربع الثالث.

وتراجعت السوق بشكل حاد في الربع الثالث بنحو 8 في المائة، لكن ذلك يجعل السوق أكثر استقرارا في حال ظهور نتائج سلبية متوافقه مع التوقعات، أما إذا كانت الإعلانات الإيجابية ستحفز السوق للارتفاع نتيجة تداولاتها في معدلات سعرية منخفضة.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام جلسة أمس عند 7878 نقطة، وحقق مكاسب طفيفة بنحو 0.08 في المائة ليصل إلى 7884 نقطة، بينما أدنى نقطة عند 7771 فاقدا 1.4 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7832 نقطة فاقدا 45 نقطة 0.57 في المائة. وتراجعت السيولة 3 في المائة بنحو 92 مليون ريال لتصل إلى 2.8 مليار ريال، بمعدل 24 ألف ريال للصفقة. بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 3 في المائة بنحو 3.4 مليون سهم متداول لتصل إلى 110 ملايين سهم متداول، بمعدل تدوير للأسهم 0.19 في المائة. أما الصفقات ارتفعت 16 في المائة بنحو 16 ألف صفقة لتصل إلى 115 ألف صفقة.



أداء القطاعات

ارتفعت أربعة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "الأدوية" بنحو 0.95 في المائة، يليه "التأمين" 0.67 في المائة، وحل ثالثا "الرعاية الصحية" 0.57 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الإعلام والترفيه" بنحو 4.41 في المائة، يليه "التطبيقات وخدمات التقنية" 3.15 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة الأغذية" 2.3 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المصارف" 29 في المائة بقيمة 805 ملايين ريال، يليه "المواد الأساسية" 22 في المائة بقيمة 603 ملايين ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" 8 في المائة بقيمة 214 مليون ريال.



أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "نماء" بنحو 5.25 في المائة ليغلق عند 21.24 ريال، يليه "صادرات" 4.7 في المائة ليغلق عند 66.70 ريال، وحل ثالثا "التعاونية" 3.2 في المائة ليغلق عند 71.40 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "أليانز إس إف" بنحو 5.7 في المائة ليغلق عند 26.60 ريال، يليه "أسمنت العربية" 5 في المائة ليغلق عند 32.60 ريال، وحل ثالثا "الأبحاث والتسويق" 4.96 في المائة ليغلق عند 67 ريالا. وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 329 مليون ريال، يليه "سابك" بقيمة 209 ملايين ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 180 مليون ريال.

*وحدة التقارير الاقتصادية