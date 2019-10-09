«نمو» تهبط 4 % بتداولات قيمتها 7 ملايين ريال

هبطت السوق الموازية "نمو" 165 نقطة بنحو 4.2 في المائة لتغلق عند 3755 نقطة. وتراجعت قيمة التداول 56 في المائة إلى سبعة ملايين سهم، بمعدل عشرة آلاف ريال للصفقة. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 47 في المائة إلى 419 ألف سهم متداول، أما الصفقات فقد تراجعت 244 صفقة لتصل إلى 706 صفقات. وارتفع سهما "ثوب الأصيل" 3.2 في المائة ليغلق عند 38.30 ريال، و"ريدان" 0.26 في المائة ليغلق عند 15.30 ريال، مقابل تراجع البقية. وتصدر المتراجعة "الوطنية للبناء والتسويق" بالنسبة القصوى ليغلق عند 230.40 ريال، يليه "الكثيري" 10 في المائة ليغلق عند 42.05 ريال، وحل ثالثا "بحر العرب" 5 في المائة ليغلق عند 10.10 ريال. وكان الأعلى تداولا "أبومعطي" بقيمة 2.3 مليون ريال، يليه "ريدان" بقيمة 1.2 مليون ريال، وحل ثالثا "باعظيم" بقيمة 1.1 مليون ريال.