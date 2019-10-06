ارتفاع معظم البورصات الخليجية مع صعود الأسهم العالمية

ارتفعت معظم البورصات الخليجية اليوم مقتفية أثر الأسهم العالمية في الجلسة السابقة التي صعدت بفضل انحسار المخاوف بشأن الاقتصاد الأمريكي. ونزل معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى أقل مستوى في نحو 50 عاما عند 3.5 في المائة في أيلول (سبتمبر) مع نمو طفيف للوظائف بما يشير إلى أن الاقتصاد الآخذ في التباطؤ يمكنه تفادي الركود في الوقت الحالي رغم الخلاف التجاري مع الصين، وفقا لـ"رويترز".

وأغلق مؤشر سوق دبي مرتفعا 0.7 في المائة إلى 2781 نقطة معوضا خسائره المبكرة. وصعد سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر مصرف في الإمارة، 0.8 في المائة، بينما قفز سهم "أرابتك القابضة" للبناء 4.7 في المائة.

وقالت "أرابتك" إن وحدتها (الهدف للإنشاءات الهندسية) فازت بعقد قيمته 280 مليون ريال (74.67 مليون دولار) من شركة النفط العملاقة "أرامكو السعودية". وقفز سهم "أملاك للتمويل" 14.5 في المائة، مسجلا أعلى مستوياته منذ 28 تشرين الثاني (نوفمبر) العام الماضي. وارتفع سهم شركة التمويل الإسلامية في الجلسات السابقة في أعقاب صدور قرار تحكيمي لمصلحتها بقيمة 780 مليون درهم (212.36 مليون دولار).

وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.2 في المائة، إلى 5036 نقطة بعد أربع جلسات متتالية من الخسائر، مع صعود سهم بنك أبوظبي الأول 0.5 في المائة، بينما ارتفع سهم "الدار العقارية 1.5 في المائة.

وصعد مؤشر الكويت 0.8 في المائة إلى 6165 نقطة. وارتفعت سبعة قطاعات بقيادة السلع الاستهلاكية الذي صعد بنحو 3 في المائة، فيما تراجع قطاعان بصدارة التأمين بنحو 0.4 في المائة. وجاء سهم "مراكز" على رأس الارتفاعات بنمو 9.7 في المائة، بينما تصدر سهم "أم القيوين" القائمة الحمراء متراجعا بنحو 9 في المائة. وزاد مؤشر قطر 0.03 في المائة إلى 10314 نقطة. وانخفض مؤشر البحرين 0.04 في المائة إلى 1512 نقطة. وارتفع مؤشر مسقط 0.02 في المائة إلى 4027 نقطة. وأغلقت البورصة المصرية اليوم في عطلة عامة.