الأهلي يفاوض كاريلي وبلماضي

دخل البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب فريق كورنثاينز لكرة القدم، قائمة مصغرة لخلافة الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، المدرب المقال أخيرا من الأهلي، لسوء النتائج مع تعويضه مؤقتا بالوطني صالح المحمدي. وعمل كاريلي، مدربا للوحدة، في بداية الموسم الماضي، قبل أن تقع إقالته لتراجع النتائج حيث لم يستمر مع فرسان مكة لأكثر من ستة أشهر.

وتدرس إدارة الأهلي ملفات عدد من المدربين الأجانب الذين تنوي التعاقد مع أحدهم في المتبقي من الموسم الحالي، من بينهم الجزائري جمال بلماضي، الفائز أخيرا مع منتخب بلاده بكأس الأمم الإفريقية في مصر، رغم صعوبة تركه "الخضر" في الوقت الحالي.

وذكر مصدر لـ"الاقتصادية"، أنه "لا تزال المفاوضات مستمرة مع المدربين ولم تحسم الأمور لكنها ستتضح بشكل كبير بعد الجولة السادسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين خاصة أن هناك فترة توقف بعد الجولة السادسة".

من جهة أخرى، منح الجهاز الطبي في الأهلي الذي يقوده التونسي حاتم جمعة، الثنائي عبدالفتاح عسيري، والجزائري يوسف بلايلي، الضوء الأخضر للمشاركة في التدريبات في ظل زوال الآلام التي كان يشتكيان منها في الأيام الماضية، حيث ظلا تحت المراقبة طوال الحصة التدريبية التي جرت على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل في مقر النادي التي تسبق لقاء الفيحاء في الجولة السادسة من الدوري.

وكان المحمدي، قد ركز في التدريبات على الجانب اللياقي قبل أن يقسم اللاعبين إلى مجموعتين أجرى فيما بينهم مناورة ميدانية وقف من خلالها على النهج التكتيكي الذي سيتبعه في لقاء الفيحاء الذي شرحه للاعبين أثناء الاجتماع بهم نظريا قبيل بدء التدريبات لمدة 25 دقيقة في قاعة الاجتماعات.