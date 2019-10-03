الذهب يرتفع 14 دولارا والخسائر تضرب أسواق العملة والأسهم

تحولت أسعار الذهب للارتفاع بنحو 14 دولارا أمس، مع خسائر في سوق العملة والأسهم الأمريكية بعد إعلان بيانات اقتصادية.

وبحسب "رويترز"، تلقى المعدن الأصفر الدعم مع تحول الدولار والأسهم الأمريكية للخسائر على خلفية بيانات اقتصادية توضح تراجع نشاط الخدمات في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في ثلاثة أعوام.

كما تراجعت طلبات المصانع الأمريكية بأقل من التوقعات، في حين ارتفعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في شهر.

وتحولت دفة الحرب التجارية نحو أوروبا تلك الفترة، بعد أن قررت إدارة دونالد ترمب تطبيق تعريفات جمركية انتقامية ضد منتجات تستوردها من هناك.

وارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم كانون الأول (ديسمبر) بنحو 0.9 في المائة أو ما يعادل 13.80 دولار، مسجلا 1521.70 دولار للأوقية، كما ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 1 في المائة عند 1513.78 دولار للأوقية رابحا 14 دولارا.

وخلال تلك الفترة، انخفض مؤشر الدولار الرئيس، الذي يقيس أداء العملة أمام ست عملات رئيسة بنحو 0.3 في المائة إلى 98.735.

وقفز الجنيه الاسترليني إلى أعلى مستوياته في ثمانية أيام أثناء التعاملات أمس بعد أن قال رئيس مجموعة مشرعين مناهضين للاتحاد الأوروبي في حزب المحافظين إن أحدث مقترحات الحكومة بشأن الخروج من الاتحاد تتيح إمكانية "صفقة مقبولة".

وتدعم الصعود بفعل تراجع الدولار بعد بيانات أضعف من المتوقع لقطاع الخدمات الأمريكي، ليتجاوز الاسترليني مستوى 1.24 دولار.

وقالت جين فولي، محللة أسواق الصرف في بنك رابو "يبدو أن هناك ما يدعو للتفاؤل على صعيد خطة الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي.. ندرك أنها ليست صفقة مضمونة، لكنها غير ميؤوس منها بعد".

وبحسب "رويترز"، ارتفع الاسترليني 0.9 في المائة إلى 1.2410 دولار، وهو أعلى مستوى له في ثمانية أيام، ومقابل اليورو، زادت العملة البريطانية 0.6 في المائة إلى 88.64 بنس.

وتراجع الدولار لأدنى مستوياته في أربعة أسابيع مقابل الين وأقلها في أسبوع أمام اليورو، وسط تخوف المستثمرين من أن ضعفا في قطاعي الصناعة والخدمات الأمريكيين قد يفضي إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وهبط الدولار 0.6 في المائة إلى 106.52 ين، بعد أن سجل أقل مستوى في أربعة أسابيع عند 106.49 عقب صدور تقرير قطاع الخدمات.

وارتفعت العملة الأمريكية 0.2 في المائة أمام اليورو إلى 1.0983 دولار، بعد أن سجلت العملة الموحدة أعلى مستوى لها في أسبوع عند 1.0999 دولار إثر إعلان البيانات، ونزل مؤشر الدولار 0.3 في المائة إلى 98.74.