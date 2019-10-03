أنت هنا

أحداث في صور

فن الصداقة

«الاقتصادية» من الرياض

لوحة فنية عملاقة على سلسلة جبال في منطقة التزلج السويسرية الفرنسية، تجمع شخصين، ترمز إلى الصداقة بين البلدين، صنعت من مواد قابلة للتحلل مع الزمن."إ.ب.أ"

إنشرها

أضف تعليق

﻿

المزيد من أحداث في صور