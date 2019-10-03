فن الصداقة

لوحة فنية عملاقة على سلسلة جبال في منطقة التزلج السويسرية الفرنسية، تجمع شخصين، ترمز إلى الصداقة بين البلدين، صنعت من مواد قابلة للتحلل مع الزمن."إ.ب.أ"
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