لوحة فنية عملاقة على سلسلة جبال في منطقة التزلج السويسرية الفرنسية، تجمع شخصين، ترمز إلى الصداقة بين البلدين، صنعت من مواد قابلة للتحلل مع الزمن."إ.ب.أ"