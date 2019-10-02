سوق الأسهم تخفق في تجاوز مستويات 8100 نقطة وسط ضغط «المصارف»

عجزت الأسهم السعودية في تجاوز مستويات 8100 نقطة في ظل ضغط المصارف لتغلق عند 8052 نقطة فاقدة 39 نقطة بنحو 0.48 في المائة. بينما تراجع مؤشر "إم تي 30" سبع نقاط 0.63 في المائة ليغلق عند 1146 نقطة. وأشير في التقرير السابق إلى أن مستويات 8120 نقطة تعد مقاومة، وكانت أعلى نقطة عند 8128 نقطة ثم بدأت الضغوط البيعية ولم تستطع السوق مواجهتها لتفقد المكاسب المحققة أثناء الجلسة وتغلق على تراجع.

وقد يدفع عجز السوق اليوم في تجاوز المقاومة، المتعاملين إلى البيع لجني الأرباح. وتظل مستويات 8030 نقطة حاجز دعم مهم، كسرها سيعرض السوق لمزيد من التراجع وفقدان مستوى ثمانية آلاف نقطة.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 8091 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8128 نقطة رابحا 0.45 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 8052 نقطة فاقدا 0.48 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8052 نقطة فاقدا 39 نقطة بنسبة 0.48 في المائة. وتراجعت السيولة 15 في المائة بنحو 553 مليون ريال لتصل إلى 2.9 مليار ريال، بمعدل 23 ألف ريال للصفقة. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 10 في المائة بنحو 13 مليون سهم لتصل إلى 122 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير للأسهم 0.21 في المائة. أما الصفقات فارتفعت 13 في المائة بنحو 15 ألف صفقة لتصل إلى 128 ألف صفقة.



أداء القطاعات

ارتفعت ثمانية قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "التطبيقات وخدمات التقنية" 1.4 في المائة، يليه "الطاقة" 1.1 في المائة، وحل ثالثا "التأمين" 0.57 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "تجزئة الأغذية" 2.4 في المائة، يليه "المرافق العامة" 1.5 في المائة، وحل ثالثا "المصارف" 0.83 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المصارف" 29 في المائة بقيمة 862 مليون ريال، يليه "المواد الأساسية" 22 في المائة بقيمة 671 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" 9 في المائة بقيمة 268 مليون ريال.



أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "تشب" 6.5 في المائة ليغلق عند 20.88 ريال، يليه "ساسكو" 4.2 في المائة ليغلق عند 21.68 ريال، وحل ثالثا "اليمامة للحديد" 4 في المائة ليغلق عند 18 ريالا. وفي المقابل، تصدر المتراجعة "متلايف" 4.65 في المائة ليغلق عند 16.40 ريال، يليه "التأمين العربية" 3.8 في المائة ليغلق عند 17.60 ريال، وحل ثالثا "أسمنت الجنوب" 3.5 في المائة ليغلق عند 55.10 ريال. وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 451 مليون ريال، يليه "سابك" بقيمة 230 مليون ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 198 مليون ريال.



* وحدة التقارير الاقتصادية