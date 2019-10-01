الأسهم المالية تضغط على البورصات الخليجية.. و"التجاري الدولي" يصعد بـ "المصرية"

تراجعت معظم البورصات الخليجية أمس بضغط من الأسهم المالية، بينما ارتفعت السوق المصرية مع صعود سهم البنك التجاري الدولي 3.1 في المائة.

وانخفض مؤشر سوق دبي 0.1 في المائة إلى 2779 نقطة تحت ضغط تراجع سهم بنك دبي الإسلامي 0.6 في المائة، في حين هبط سهم "دبي للاستثمار" 2.3 في المائة. لكن سهم "أملاك للتمويل العقاري" قفز 14 في المائة، مسجلا أعلى مستوياته منذ حزيران (يونيو) 2015. وقالت شركة التمويل الإسلامي، إنها فازت بحكم تحكيمي بقيمة 780 مليون درهم(212.37 مليون دولار).

وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.1 في المائة إلى 5054 نقطة، مع تراجع سهم مجموعة اتصالات 0.7 في المائة وانخفاض سهم "الدار العقارية" 1.9 في المائة.

وبحسب "رويترز"، انخفض مؤشر أسعار المستهلكين في الإمارات 2.04 في المائة في آب (أغسطس) مقارنة بالعام الماضي.

وارتفع مؤشر قطر 0.7 في المائة إلى 10435 نقطة. ونزل مؤشر البحرين 0.1 في المائة إلى 1516 نقطة. وزاد مؤشر مسقط 0.5 في المائة إلى 4036 نقطة. وهبط مؤشر الكويت 0.2 في المائة إلى 6161 نقطة.

وفي القاهرة، زاد المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 1.7 في المائة إلى 14497 نقطة مع صعود سهم البنك التجاري الدولي، أكبر بنك مدرج في مصر، 3.1 في المائة وارتفاع سهم "السويدي إليكتريك" 2.3 في المائة.

وكانت "رويترز" أوردت أمس نقلا عن بيانات للبنك المركزي المصري أن نمو المعروض النقدي (ن2) في مصر تسارع إلى 11.78 في المائة على أساس سنوي في آب (أغسطس).

وبلغ المعروض النقدي 3.93 تريليون جنيه مصري (242.29 مليار دولار) في نهاية آب (أغسطس) مقارنة بـ 3.88 تريليون جنيه في نهاية تموز (يوليو).