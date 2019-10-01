ارتفاع عدد عقود التمويل العقاري الجديدة 254 %

كشفت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، عن استمرار نمو عدد القروض العقارية السكنية الجديدة المقدمة للأفراد من جميع المؤسسات التمويلية من بنوك تجارية وشركات تمويلية خلال العام الجاري حتى أغسطس، مسجلة نحو 12.306 عقد خلال أغسطس 2019 بقيمة 5.2 مليار ريال، وذلك بنسبة ارتفاع 317 في المائة في عدد القروض و218 في المائة في حجم التمويل على أساس سنوي.

وأوضحت "ساما" من خلال تقريرها الشهري مواصلة النمو في عدد العقود العقارية المقدمة للمواطنين، وذلك بدعم من برامج الإسكان الحكومية، ليصل إجمالي عدد القروض المقدمة خلال 2019 نحو 96.787 عقدا تمويليا بقيمة 43.816 مليار ريال، مقارنة بنحو 27 ألف عقد بقيمة 16.884 مليار ريال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، محققة بذلك نموا يتجاوز 254 في المائة في أعداد العقود، ونحو 160 في المائة في حجم التمويل مقارنة بالفترة نفسها في 2018.

وبحسب تقرير مؤسسة النقد، فقد استحوذت الفلل السكنية في أغسطس على النسبة الأكبر من التمويل بواقع 4.2 مليار ريال، أي نحو 80 في المائة من إجمالي حجم التمويل المقدم من البنوك وشركات التمويل، فيما حلت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بنسبة 13 في المائة بقيمة 668 مليون ريال، فيما جاء تمويل شراء الأراضي السكنية في المرتبة الثالثة بنسبة 7 في المائة بقيمة 374 مليون ريال.

وذكر التقرير أنه تم إبرام نحو 93 في المائة من قيمة عقود التمويل العقاري المقدمة للأفراد في أغسطس 2019 عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرم نحو 7 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري في المملكة.

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد أشارت في تقاريرها السابقة من هذا العام إلى تحقيق القروض العقارية قفزات كبيرة تجاوزت ثلاثة أضعاف ما حقق العام الماضي، إذ بلغ إجمالي أعداد عقود التمويل العقاري السكني المقدم للأفراد في يناير الماضي نحو 9578 عقدا مقابل 2674 عقدا في يناير 2018، ونحو 9736 عقدا تمويليا في فبراير 2019 مقابل 3143 عقدا في فبراير 2018، و12148 عقدا تمويليا في مارس 2019 مقابل 3973 في الشهر نفسه من العام الماضي.

كما سجل شهر أبريل نحو 14398 عقدا تمويليا بقيمة إجمالية تجاوزت 6.4 مليار ريال، مقابل 4286 عقدا في أبريل 2018، وسجل مايو توقيع 12949 عقدا بقيمة 5.6 مليار ريال، وفي شهر يونيو بلغت 9711 عقدا بقيمة 4.4 مليار ريال، أما يوليو فقد سجل أعلى رقم عقود للتمويل في تاريخ البنوك بنحو 16 ألف عقد بقيمة 7.2 مليار.

وبينت الإحصائيات الرسمية للمؤسسة أن إجمالي أعداد عقود التمويل العقاري السكني المقدم للأفراد بنهاية 2018 بلغت نحو 50496 عقدا بقيمة إجمالية تقارب 29.5 مليار ريال، وفي عام 2017 نحو 30833 عقدا بقيمة 21.025 مليار ريال، أما 2016 فقد شهد توقيع نحو 22259 عقدا تمويليا بقيمة 17.096 مليار ريال.