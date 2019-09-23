"بوينج" تعوض أسر ضحايا طائرتي "737 ماكس"

قال منظمو صندوق المساعدة المالية التابع لشركة بوينج اليوم الإثنين إن الصندوق سيدفع 144500 دولار لكل أسرة من أسر 346 شخصا قتلوا في تحطم طائرتين 737 ماكس.

وبحسب "رويترز" سيبدأ الصندوق، الذي تم الإعلان عن إنشائه في يوليو ويبلغ حجمه 50 مليون دولار، قبول المطالبات من أقارب الضحايا على الفور.

ولن يطلب من أقارب الضحايا التنازل عن الحق في المقاضاة كشرط مسبق للمشاركة.

وأوقفت بوينج رحلات طائراتها 737 ماكس منذ مارس بعد تحطم طائرتين في إثيوبيا وإندونيسيا.