الذهب يقفز لأعلى مستوى في أسبوعين بفعل مخاوف النمو

سجلت أسعار الذهب أعلى مستوى لها في أسبوعين اليوم الإثنين بعد بيانات اقتصادية ضعيفة من منطقة اليورو أذكت مخاوف من ركود عالمي وأجبرت المستثمرين على التماس الآمان في المعدن النفيس.

وبحسب "رويترز" سجل البلاديوم مستوى قياسيا مرتفعا جديدا بدعم من نقص مستمر في المعروض، وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 1524.40 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بعد أن سجل 1526.80 دولار، وهو أعلى مستوى منذ السادس من سبتمبر.

وصعدت العقود الأمريكية للذهب 1.1 في المائة لتبلغ عن التسوية 1531.50 دولار للأوقية.

وقال متعاملون إن المعدن الأصفر قد يسجل 1550 دولارا وسط هذه البيئة الداعمة من "أسعار فائدة ضعيفة وتزايد المخاطر الجيوسياسية وغياب اتفاق للتجارة بين الولايات المتحدة والصين وبيانات ضعيفة تظهر أننا ننزلق إلى ركود".

ومن ناحية أخرى، ارتفعت أسعار البلاديوم 0.7 في المائة إلى 1652.80 دولار للأوقية بعد أن وصلت إلى مستوى قياسي مرتفع جديد عند 1664.50 دولار. وسجل المعدن، الذي يستخدم في محفزات تنقية العادم بالسيارات، مكاسب بلغت حوالي 8 في المائة، أو 115 دولارا، منذ بداية الشهر الجاري.

وصعدت الفضة 3.5 في المائة إلى 18.61 دولار للأوقية في حين ارتفع البلاتين 1.1 في المائة إلى 956.12 دولار للأوقية.