أسعار الذهب تهبط وسط ضبابية محادثات التجارة

تراجعت أسعار الذهب قليلا اليوم الاثنين مع تطلع المستثمرين إلى مزيد من الوضوح بشأن محادثات التجارة الأمريكية الصينية.
وفي الساعة 05:46 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب متراجعا 0.2 بالمئة إلى 1514.44 دولار للأوقية (الأونصة)، لكنه ظل قريبا من أعلى مستوياته في أكثر من أسبوع البالغ 1516.81 دولار والمسجل يوم الجمعة.
وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.5 بالمئة لتصل إلى 1521.90 دولار للأوقية.
وقال هاوي لي، الاقتصادي في بنك أو.سي.بي.سي "الذهب في منطقة مختلطة حاليا.
وارتفع البلاديوم نحو واحد بالمئة إلى 1656.77 دولار للأوقية، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 1659.27 دولار في وقت سابق من الجلسة.
وزادت الفضة 1.6 بالمئة إلى 18.26 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين حوالي واحد بالمئة مسجلا 953.70 دولار للأوقية.
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